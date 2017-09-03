На фестивале во Франции в результате удара молнии пострадали 15 человек

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ТАСС, 3 сентября. По меньшей мере 15 гостей музыкального фестиваля Vieux Canal, проходящего на северо-востоке Франции, пострадали в субботу в результате удара молнии. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении, которое было опубликовано на странице в Facebook префекта департамента Мёрт и Мозель.
По его данным, инцидент произошел в субботу около 16:00 по местному времени (17:00 мск) в коммуне Азрай во время проходившего там фестиваля. На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи, 60 пожарных, а также сотрудники жандармерии.
Отмечается, что в настоящий момент ситуация находится под контролем. По информации телеканала BFM, в связи с инцидентом все намеченные на субботний вечер в рамках фестиваля выступления были отменены.
Фестиваль Vieux Canal начался 1 сентября. Мероприятие проходит в коммуне ежегодно уже пять лет и служит площадкой для выступлений молодых талантов.