В Техасе из-за наводнений затоплены не менее 13 объектов для хранения токсичных отходов

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Не менее 13 объектов для хранения токсичных отходов повреждены или затоплены в американском штате Техас из-за наводнений, вызванных ураганом "Харви". Об этом сообщило в субботу Агентство США по охране окружающей среды.

По его данным, специалисты смогли проинспектировать пока лишь два таких объекта, так как остальные затоплены. "Команды [экспертов] находятся на местах, чтобы изучить степень ущерба, [нанесенного остальным 11 объектам], как только спадет вода и специалисты смогут безопасно добраться до этих объектов", - отмечается в сообщении ведомства.

Как отмечает агентство AP, жители затопленных районов на юге США выражают озабоченность, что токсичные вещества могут распространиться вместе с водой. По данным AP, в число полностью затопленных объектов входит свалка токсичных отходов в районе реки Сан-Джасинто. Как отмечается, земля в данном месте заражена диоксином - химическим веществом, которое может послужить причиной развития рака и врожденных дефектов.

Обрушившийся на Техас в ночь на 26 августа "Харви" стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. В настоящее время стихия миновала, однако многие пострадавшие районы до сих пор остаются затоплены. По данным телеканала CNN, жертвами "Харви" стали не менее 50 человек. Президент Дональд Трамп запросил у Конгресса США на ликвидацию последствий урагана из федерального бюджета экстренное финансирование в размере $7,85 млрд.