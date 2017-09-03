В Лос-Анджелесе и его пригородах из-за природного пожара эвакуированы жители сотен домов

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НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Жители более чем 700 домовладений эвакуированы из-за крупного природного пожара, бушующего к северу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщил в субботу мэр города Эрик Гарсетти.
По его словам, огонь, полыхающий уже как минимум двое суток, к настоящему моменту охватил не менее 20 кв. км. "Мы можем сказать, что с точки зрения площади это крупнейший пожар в истории Лос-Анджелеса", - отметил градоначальник.
Эвакуация проведена в нескольких районах на окраинах Лос-Анджелеса, а также в соседних городах, в том числе в Бербанке и Глендейле. Частично закрыта одна из местных автотрасс. Сообщается, что как минимум одному зданию нанесен ущерб. Пострадавших нет.
К борьбе с огнем привлечены не менее 500 пожарных. Пламя удалось сдержать пока лишь на 10%.
Тушение пожара осложняется жаркой и сухой погодой, установившейся в регионе. Температура в некоторых районах Лос-Анджелеса приближается к 38 градусам Цельсия. Кроме того, как проинформировало городское пожарное управление, пламя распространяется хаотично из-за сильного порывистого ветра.