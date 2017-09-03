По факту крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2 в Балашихе, где погибли два человека. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, "уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее гибель двух и более лиц")".

"Следствием рассматриваются две основные версии - ошибка пилота и неисправность воздушного судна", - сообщила она.

В субботу, 2 сентября, в деревне Федурново на территории Московского авиаремонтного завода (МАЗ) ДАСААФ проходил авиационный праздник, посвященный 70-летию первого полета самолета Ан-2. Мероприятие было организовано Московским авиаремонтным заводом совместно с Росавиацией, также на нем присутствовали почетные гости от ДОСААФ.

Ан-2 упал во время показательных полетов прямо на территории аэродрома: в 12:17 мск борт ударился о землю, взорвался и загорелся. В результате погиб пилот и находившийся на борту фотокорреспондент.