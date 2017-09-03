СК взял на контроль расследование авиакатастрофы в Балашихе

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту крушения самолета Ан-2 на авиашоу под Балашихой, где 2 сентября погибли 2 человека. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Трагедия произошла во время праздника в честь 70-летия первого полета Ан-2.
"Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - сообщила Петренко. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
"В настоящее время <...> произведен осмотр и облет места происшествия, изъяты фрагменты самолета, допрошены очевидцы крушения", - сказала представитель СК.