СМИ: личная информация военных и сотрудников разведки США оказалась в интернете

ТАСС, 3 сентября. Тысячи файлов, содержащих личную информацию военных и сотрудников спецслужб США, продолжительное время находились в свободном доступе в интернете, пока не были обнаружены частной фирмой по обеспечению безопасности. Об этом сообщает в субботу издание The Hill.

Файлы, представляющие собой резюме соискателей должностей в частной фирме по обеспечению безопасности TigerSwan 2009 года, содержат адреса, телефонные номера и личные электронные письма военных, работников разведки, полиции, а также одного сотрудника ООН. Все они, как утверждают в фирме, попали в сеть по ошибке нанятого ей рекрутингового агентства TalentPen, которое пересылало резюме через облачное хранилище Amazon. Изначально зашифрованные файлы, которые должны были удалить сразу, остались на сервере в незащищенном виде, и были обнаружены специалистом другой обеспечивающей безопасность фирмы, Upguard.

TigerSwan не знали о том, что рекрутинговая фирма совершила ошибку в настройках приватности файлов и предполагали, что резюме не принадлежат им до тех пор, пока с ними не связались журналисты, указавшие на нахождение файлов в свободном доступе. Хотя фирма по подбору персонала прекратила свое существование в 2017 году, их бывший сотрудник подтвердил, что "действия в аккаунте действительно совпадают с количеством и размером файлов". Руководство компании не ответило на запросы о комментариях.

Представители обнаружившей утечку фирмы надеются, что они были единственными третьими лицами, нашедшими файлы. В настоящий момент TigerSwan призывает бывших соискателей, чьи резюме могли оказаться в свободном доступе, связаться с ними и убедиться, что вся информация действительно была удалена.