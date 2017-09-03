СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского в Ленинградской области

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту нападения на полицейского. В целях самозащиты ему пришлось стрелять в нападавших, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
Установлено, что вечером 2 сентября сотрудник полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил на обочине дороги в городе Кириши Ленинградской области автомобиль, за рулем которого он находился.
После этого в его машину въехал другой автомобиль.
"Водитель и пассажир второго автомобиля, находясь в состоянии опьянения, напали на полицейского, в связи с чем тот был вынужден, после предупредительных выстрелов в воздух, применить оружие в целях самозащиты", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия против представителя власти"). По данным ведомства, нападавшим были причинены огнестрельные ранения нижних конечностей. Подозреваемые были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь, решается вопрос об избрании им меры пресечения.