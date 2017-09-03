СМИ: в Барселоне эвакуируют людей из торгового центра из-за подозрительного рюкзака

Пятиборцы Лесун и Губайдуллина пока только учатся находить общий язык на соревнованияхСпорт 3 сентября, 19:13
Путин в беседе с Абэ призвал не поддаваться эмоциям в связи с испытаниями в КНДРПолитика 3 сентября, 19:09
Винер-Усманова: гимнастки Аверины на ЧМ-2017 предстали настоящими актрисамиСпорт 3 сентября, 19:08
Трамп не исключил возможность применения военной силы в отношении КНДРМеждународная панорама 3 сентября, 19:02
Винер-Усманова не считает, что россиянки были слабей итальянок в упражнениях с обручамиСпорт 3 сентября, 19:00
Российские гимнастки ради победы на ЧМ-2017 на две недели лишились мобильных телефоновСпорт 3 сентября, 18:54
Толкачева: сборная России по художественной гимнастике была единым целым на ЧМ-2017Спорт 3 сентября, 18:37
Сборная России завоевала одно серебро и три бронзы на чемпионате мира по дзюдоСпорт 3 сентября, 18:20
Аминов: победа российского дуэта на Кубке Кремля по современному пятиборью была ожидаемойСпорт 3 сентября, 18:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 3 сентября. /ТАСС/. Каталонская полиция эвакуирует посетителей из торгового центра в испанской Барселоне из-за подозрительного рюкзака. Об этом сообщала в воскресенье газета La Vanguardia.
По ее информации правоохранительные органы оценили торговый центр.
В свою очереднь газета El Periodico пишет, что полиция уже проверяют подозрительный рюкзак.
По информации издания, примерно в 15:30 по местному времени (16:30 мск) правоохранительные органы получили уведомление о оставленной сумке рядом с центром. Из соображений безопасности была также была перекрыта улица.
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.
В результате терактов погибли 15 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).