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СМИ: в Барселоне эвакуируют людей из торгового центра из-за подозрительного рюкзака

Происшествия
3 сентября, 17:40 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 3, сентября. /ТАСС

Правоохранительные органы оцепили территорию

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МАДРИД, 3 сентября. /ТАСС/. Каталонская полиция эвакуирует посетителей из торгового центра в испанской Барселоне из-за подозрительного рюкзака. Об этом сообщала в воскресенье газета La Vanguardia.

По ее информации правоохранительные органы оценили торговый центр.

В свою очереднь газета El Periodico пишет, что полиция уже проверяют подозрительный рюкзак.

По информации издания, примерно в 15:30 по местному времени (16:30 мск) правоохранительные органы получили уведомление о оставленной сумке рядом с центром. Из соображений безопасности была также была перекрыта улица.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

В результате терактов погибли 15 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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