Тревога у торгового центра в Барселоне оказалась ложной

МАДРИД, 3 сентября. /ТАСС/. Тревога у торгового центра в испанской Барселоне оказалось ложной. Об этом сообщила в воскресенье каталонская полиция.

Ранее газета El Periodico передавала, что правоохранительные органы проверяют подозрительный рюкзак у торгового центра в Барселоне.

Примерно в 15:30 по местному времени (16:30 мск) полиция получила уведомление об оставленной сумке рядом с центром. Из соображений безопасности были эвакуированы находящиеся в ТЦ люди, также была перекрыта улица.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне произошел теракт, вслед за которым полиция Каталонии ликвидировала на юге автономии группу террористов, намеревавшихся совершить еще одну атаку.