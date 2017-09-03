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Тревога у торгового центра в Барселоне оказалась ложной

Происшествия
3 сентября, 18:49 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 3, сентября. /ТАСС

Полиция получила уведомление об оставленной у торгового центра сумке в 16:30 (мск)

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МАДРИД, 3 сентября. /ТАСС/. Тревога у торгового центра в испанской Барселоне оказалось ложной. Об этом сообщила в воскресенье каталонская полиция.

Ранее газета El Periodico передавала, что правоохранительные органы проверяют подозрительный рюкзак у торгового центра в Барселоне.

Примерно в 15:30 по местному времени (16:30 мск) полиция получила уведомление об оставленной сумке рядом с центром. Из соображений безопасности были эвакуированы находящиеся в ТЦ люди, также была перекрыта улица. 

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне произошел теракт, вслед за которым полиция Каталонии ликвидировала на юге автономии группу террористов, намеревавшихся совершить еще одну атаку.

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