Тревога у торгового центра в Барселоне оказалась ложной

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МАДРИД, 3 сентября. /ТАСС/. Тревога у торгового центра в испанской Барселоне оказалось ложной. Об этом сообщила в воскресенье каталонская полиция.
Ранее газета El Periodico передавала, что правоохранительные органы проверяют подозрительный рюкзак у торгового центра в Барселоне.
Примерно в 15:30 по местному времени (16:30 мск) полиция получила уведомление об оставленной сумке рядом с центром. Из соображений безопасности были эвакуированы находящиеся в ТЦ люди, также была перекрыта улица.
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне произошел теракт, вслед за которым полиция Каталонии ликвидировала на юге автономии группу террористов, намеревавшихся совершить еще одну атаку.