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Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием 30 машин в Воронежской области

Происшествия
3 сентября, 20:20 UTC+3 ТАСС

В результате столкновения автомобилей пострадали четыре человека, среди которых ребенок 2012 года рождения

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ТАСС, 3 сентября. Управление МВД России по Воронежской области проводит проверку по факту массового ДТП на трассе М-4 "Дон", в результате которого пострадали четыре человека, 30 автомобилей получили механические повреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также принимаются меры по эвакуации поврежденных автомобилей и доставлению водителей и пассажиров к месту отдыха", - сказала собеседница агентства.

Авария произошла в воскресенье в Воронежской области на 631-м км трассы М-4 "Дон". Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, водитель грузового автомобиля Freightliner двигался в направлении Ростова-на-Дону со стороны Москвы и допустил столкновение, в результате которого механические повреждения получили 30 машин, двигавшихся в попутном направлении.

"В результате ДТП четыре человека доставлены в медучреждения, в том числе девочка, 2012 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Причина происшествия устанавливается. По предварительным данным, у грузовика отказала тормозная система. Движение на участке трассы стабилизируется.

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