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Автомобиль скорой помощи сбил пешехода в центре Москвы

Происшествия
3 сентября, 23:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел около дома №29 по Каланчевской улице, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по г. Москве

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля скорой помощи сбил пешехода в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около дома 29 по Каланчевской улице автомобиль скорой помощи совершил наезд на пешехода. Пешеход с незначительными травмами госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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