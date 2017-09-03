Автомобиль скорой помощи сбил пешехода в центре Москвы

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля скорой помощи сбил пешехода в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Около дома 29 по Каланчевской улице автомобиль скорой помощи совершил наезд на пешехода. Пешеход с незначительными травмами госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.