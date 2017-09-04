Директор управляющих компаний на Камчатке подозревается в растрате 46 млн рублей

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Уголовное дело возбуждено на Камчатке в отношении директора двух управляющих компаний, который подозревается в растрате 46,5 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления МВД России по Камчатскому краю.
"39-летний житель Петропавловска-Камчатского вместо того, чтобы полностью оплачивать счета за электроэнергию и горячую воду, поставленные в подконтрольные его управляющим компаниям многоквартирные дома в полном объеме, зная, что на эти цели имеются достаточные средства, в течение нескольких лет переводил лишь часть суммы. Остальные деньги в размере более 46,5 млн рублей злоумышленник перевел на счета аффилированных лиц управляющих компаний в качестве оплаты за услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.