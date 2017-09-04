Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС в округе Лос-Анджелес из-за природного пожара

Всероссийские юношеские игры боевых искусств в 10-й раз стартуют в АнапеСпорт 4 сентября, 3:55
Шарапова заявила, что гордится своим выступлением на US OpenСпорт 4 сентября, 3:22
Фундамент к Токио-2020: российские волейболисты стали чемпионами ЕвропыСпорт 4 сентября, 2:39
Ассанж: Трампа сместят, если США прекратят торговлю с КитаемМеждународная панорама 4 сентября, 2:32
Первые гости Восточного экономического форума прибывают во ВладивостокЭкономика и бизнес 4 сентября, 2:10
Тренер сборной России: финал ЧЕ по волейболу против немцев получился очень тяжелымСпорт 4 сентября, 2:03
Кузнецова высказалась за профилактику детской жестокости в связи с убийством подросткаОбщество 4 сентября, 1:28
Трамп подтвердил готовность США использовать против КНДР ядерное оружиеМеждународная панорама 4 сентября, 1:19
Максим Михайлов признан самым ценным игроком чемпионата Европы по волейболуСпорт 4 сентября, 1:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Лос-Анджелес из-за природного пожара, который вынудил власти эвакуировать тысячи человек. Об этом говорится в его распространенном в воскресенье заявлении.
"Ввиду того, что пожар, начавшийся... 1 сентября, быстро распространился на тысячи акров и все еще продолжается, угрожает тысячам домов и других построек и критическим объектам инфраструктуры, вынудил провести эвакуацию жителей и закрыть крупные автомагистрали и местные дороги... я объявляю режим чрезвычайной ситуации в округе Лос-Анджелес", - отмечается в нем.
Из-за пожара, бушующего неподалеку от города Лос-Анджелес и соседних населенных пунктов, эвакуированы жители не менее 700 домовладений. Как минимум трем зданиям нанесен ущерб.
Пламя охватило уже около 25 кв. км. На борьбу с огнем брошены более тысячи пожарных. Тушение пожара осложняется жаркой и сухой погодой, установившейся в регионе, а также сильными ветрами.