Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС в округе Лос-Анджелес из-за природного пожара

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Лос-Анджелес из-за природного пожара, который вынудил власти эвакуировать тысячи человек. Об этом говорится в его распространенном в воскресенье заявлении.

"Ввиду того, что пожар, начавшийся... 1 сентября, быстро распространился на тысячи акров и все еще продолжается, угрожает тысячам домов и других построек и критическим объектам инфраструктуры, вынудил провести эвакуацию жителей и закрыть крупные автомагистрали и местные дороги... я объявляю режим чрезвычайной ситуации в округе Лос-Анджелес", - отмечается в нем.

Из-за пожара, бушующего неподалеку от города Лос-Анджелес и соседних населенных пунктов, эвакуированы жители не менее 700 домовладений. Как минимум трем зданиям нанесен ущерб.

Пламя охватило уже около 25 кв. км. На борьбу с огнем брошены более тысячи пожарных. Тушение пожара осложняется жаркой и сухой погодой, установившейся в регионе, а также сильными ветрами.