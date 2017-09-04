СМИ: на западе Канады начались лесные пожары

ОТТАВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти западной канадской провинции Британская Колумбия готовятся к массовой эвакуации населения из-за начавшихся в регионе лесных пожаров. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Леса горят на юге провинции в округе Пичлэнд, при этом из-за жаркой погоды и ветра пламя стремительно распространяется. В субботу вечером, по данным противопожарной службы Британской Колумбии, площадь лесного пожара здесь оценивалась в 100 га, а в воскресенье площадь возгорания уже достигла 1 тыс. га.

На данный момент эвакуированы жители 55 домов населенного пункта Саммерлэнд. Жители еще 300 домов уже получили приказ на эвакуацию. Точное число проживающих в них людей не сообщается.

В субботу в провинции Саскачеван также из-за лесных пожаров были эвакуированы свыше 2,3 тыс. человек. Самые крупные пожары сейчас зафиксированы в провинции Манитоба - их площадь уже превышает 77 тыс. га. В этом регионе свои дома покинули более 5 тыс. человек. Для их вывоза в том числе использовались военно-транспортные самолеты ВВС Канады.