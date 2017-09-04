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Кинотеатр "Космос" загорелся в Екатеринбурге

Происшествия
4 сентября, 6:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, сентября. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Киноконцертный театр "Космос" загорелся в Екатеринбурге в ночь на понедельник, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших в результате пожара нет. Сообщение о загорании поступило сегодня утром в 05:50 (03:50 мск), первые пожарные подразделения прибыли на место уже через пять минут. По прибытию пожарных подразделений горела входная группа кинотеатра и автомобиль, находящийся рядом", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что огонь был потушен в течение 30 минут, было задействовано 18 единиц пожарно-спасательной техники и 52 человека личного состава.

"Площадь пожара составила 30 кв. м. Оперативные действия пожарных подразделений позволили не допустить распространение огня на другие помещения киноконцертного театра. Пожарные с помощью автолестницы производили вскрытие фасада здания, с помощью специнструмента производили там проливку. Со второго этажа здания были спасены пять человек", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС.

Причины пожара выясняются. По данному факту проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе УВМД России по региону.

Киноконцертный театр "Космос" - трехзальный кинотеатр в Екатеринбурге и главный концертный зал города, был построен в 1967 году. Накануне в нем прошла церемония открытия второго Уральского открытого фестиваля российского кино, показы киносмотра на данной площадке запланированы до 8 сентября. Организаторы мероприятия пока не располагают информацией о причинах инцидента.

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