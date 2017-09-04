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В ДТП под Красноярском погиб семилетний ребенок

Происшествия
4 сентября, 7:23 UTC+3 КРАСНОЯРСК

Еще один ребенок и трое взрослых госпитализированы

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КРАСНОЯРСК, 4 сентября. ДТП произошло на трассе Железногорск - Подгорный (Красноярский край), погиб семилетний мальчик, еще четверо человек, в том числе ребенок, госпитализированы. Авария произошла в воскресенье вечером, сообщает региональный главк МВД.

"Водитель Toyota Premio не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с иномаркой Toyota Gaia. В результате ДТП 34-летняя девушка-водитель Premio, 56-летняя женщина-водитель Gaia, а также трое пассажиров Premio - 33-летний мужчина и два ребенка - были доставлены в больницу. Позже семилетний мальчик скончался в реанимации", - сообщило ведомство.

По информации ГИБДД, водительский стаж водителя Toyota Premio составляет 1,5 месяца, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.

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