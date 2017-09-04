Причиной пожара в кинотеатре "Космос" в Екатеринбурге стал протаранивший его автомобиль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Автомобиль протаранил входную группу киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге и стал причиной пожара, который произошел утром в понедельник. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев взял под личный контроль работы по ликвидации последствий, а также ход расследования происшествия у киноконцертного театра "Космос", где 4 сентября около 06:00 (04:00 мск) автомобиль протаранил входную группу и загорелся. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в департаменте.

Киноконцертный театр "Космос" загорелся в Екатеринбурге в ночь на понедельник. Были спасены пять человек, в результате инцидента никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.

Киноконцертный театр "Космос" - трехзальный кинотеатр в Екатеринбурге и главный концертный зал города, был построен в 1967 году. Накануне в нем прошла церемония открытия второго Уральского открытого фестиваля российского кино, показы киносмотра на данной площадке запланированы до 8 сентября.