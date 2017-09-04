Девять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Саратове

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САРАТОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Девять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Саратове. Авария произошла утром в понедельник, об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.
"По предварительной информации, в 05:59 по местному времени (04:59 мск) на Сокурском тракте произошло столкновения двух автомобилей Toyota, пострадало девять человек", - сообщает ведомство.
Один из автомобилей - минивэн, именно в нем оказалось больше всех пострадавших. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
"Четверо пострадавших доставлены в 4-ю городскую больницу, еще четверых отвезли в 6-ю городскую больницу. Еще один пострадавший, водитель внедорожника Toyota, находится в областной клинической больнице", - пояснил ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин. Он также отметил, что номерные знаки на минивэне были не российскими.