Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин госпитализирован

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении крупных взяток, госпитализирован в сосудистый центр областной Сахалинской больницы. Рассмотрение его дела в суде перенесено на 12 сентября.
"Хорошавин госпитализирован в отделение сосудистого центра. О дате выписке суду сообщат по результатам обследования, пока заседание суда перенесено на 12 сентября", - сообщили ТАСС в понедельник в суде.
Напомним, заседания суда уже неоднократно переносились из-за плохого самочувствия обвиняемых. В начале августа в суд дважды вызвали скорую помощь.