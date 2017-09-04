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Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин госпитализирован

Происшествия
4 сентября, 9:06 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

По предварительной информации, рассмотрение дела перенесено на 12 сентября

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Александр Хорошавин

Александр Хорошавин

© Станислав Красильников/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении крупных взяток, госпитализирован в сосудистый центр областной Сахалинской больницы. Рассмотрение его дела в суде перенесено на 12 сентября.

"Хорошавин госпитализирован в отделение сосудистого центра. О дате выписке суду сообщат по результатам обследования, пока заседание суда перенесено на 12 сентября", - сообщили ТАСС в понедельник в суде.

Напомним, заседания суда уже неоднократно переносились из-за плохого самочувствия обвиняемых. В начале августа в суд дважды вызвали скорую помощь.

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