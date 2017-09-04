Суд в Москве на месяц продлил домашний арест экс-главе Коми Торлопову

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник продлил до 6 октября срок домашнего ареста бывшему главе Республики Коми Владимиру Торлопову, обвиняемому в организации преступного сообщества и мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок домашнего ареста обвиняемому Торлопову до 6 октября", - огласила решение судья Наталия Дударь.

В ходе заседания следователь настаивал на продлении домашнего ареста Торлопову в связи с тем, что он обвиняется в совершении тяжких преступлений. "Следствие считает, что он может скрыться от следствия и суда и воспрепятствовать расследованию уголовного дела", - отметил представитель СК.

По его словам, по делу проходят 16 человек, а объем уголовного дела составляет около 460 томов. Гособвинение поддержало полностью ходатайство следствия.

Защита и сам обвиняемый не возражали против продления меры пресечения. В материалах дела отмечается, что срок следствия по делу установлен до 18 октября 2017 года. Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана Торлопову судом 6 октября 2016 года.

По данным следствия, Торлопов и еще один бывший глава Коми, Вячеслав Гайзер, а также заместитель Гайзера Александр Чернов и предприниматели Александр Зарубин и Валерий Веселов руководили преступным сообществом, которое было создано в 2006 году. Торлопов обвиняется в создании этого сообщества, а также в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной преступной группы с использованием служебного положения и в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Свою вину он признал.