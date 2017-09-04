Заседание суда по делу Кирилла Серебренникова. Видеотрансляция

Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы адвоката на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищении 68 млн рублей. Ранее Басманный суд отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября.

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