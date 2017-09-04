Адвокат Серебренникова заявил, что режиссер не писал никакого письма Ларсу Айдингеру

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, Дмитрий Харитонов опроверг информацию о том, что его подзащитный передавал какое-либо письмо немецкому актеру Ларсу Айдингеру и считает это провокацией.

В этом письме, которое опубликовал в своем Instagram Айдингер, Серебренников сообщил, что президент Украины Петр Порошенко предлагал ему снять профинансированный государством "пропагандистский фильм". Айдингер утверждает, что Серебренников отдал ему это письмо, когда был в прошлый раз в Германии и попросил опубликовать, если он будет арестован.

В письме режиссер просит "не поддаваться на провокации некоторых политических мошенников, которые пытаются заработать деньги на любой истории, которая может быть обращена против властей".

"Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию", - сказал адвокат ТАСС перед началом заседания Мосгорсуда, на котором будет рассматриваться апелляционная жалоба на домашний арест Серебренникова.

В опубликованном Айдингером письме от имени российского режиссера утверждается, в частности, что ему поступило предложение от украинского лидера "возглавить один из украинских театров и снимать пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства". Серебренников отметил, что является режиссером, а не политиком, и не хочет, чтобы его "использовали в чьих-то грязных интересах".

Касаясь заведенного против него уголовного дела, худрук "Гоголь-центра" выразил уверенность в том, что сможет доказать, что является "порядочным человеком".