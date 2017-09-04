Задержанные в Гамбурге россияне могут предстать перед судом до конца сентября

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Россияне, задержанные за участие в протестах во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге в начале июля, могут предстать перед судом до конца сентября. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель земельного суда Гамбурга.

"Мы ожидаем, что слушания могут начаться до конца сентября", - сказал он.

Ранее в понедельник прокуратура Гамбурга сообщила, что закончила следствие по делу россиян и предала документы в суд. "Расследование завершено, дела переданы в суд, который примет решение о начале процесса, - отметила представитель ведомства. - Если такое решение будет принято, то суд назначит дату рассмотрения".

В земельном суде Гамбурга сообщили, что документы по одному из россиян уже поступили и переводятся на русский язык, чтобы обвиняемый мог ознакомится с материалами. "По второму случаю документы к нам еще не попали," - добавил представитель судебной инстанции.

Он также указал, что по согласованию с адвокатами задержанных россиян назначат даты предварительных слушаний, по итогам которых будет принято решение о начале основного процесса. По его прогнозам, это может занять до двух недель.

Двое россиян 1986 и 1996 гг. рождения были задержаны в Гамбурге во время беспорядков, сопровождавших саммит "Большой двадцатки" (прошел 7-8 июля), 10 июля они были помещены под арест на время следствия. По данным прокуратуры ганзейского города, молодые люди обвиняются в нанесении и попытке нанесения тяжких телесных повреждений и в противодействии полиции. Согласно уголовному кодексу ФРГ, по этим статьям им может грозить от шести месяцев до 10 лет лишения свободы.