За Серебренникова поручились еще более 30 деятелей культуры

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Еще более 30 деятелей культуры, искусства и спорта поручились за режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. Как передает корреспондент ТАСС, поручительства за Серебренникова представил его адвокат Дмитрий Харитонов на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на домашний арест режиссера.

В общей сложности поручителями Серебренникова готовы стать еще 35 человек. Среди них - тренер Татьяна Тарасова, режиссер Валерий Тодоровский, актер Дмитрий Дюжев, дирижер Владимир Спиваков, режиссеры Александр Сокуров и Глеб Панфилов, режиссер и актер Александр Ширвиндт.

"Мое личное знакомство с ним позволяет поручаться за него, что он не будет скрываться от следствия и суда", - говорится в поручительстве Татьяны Тарасовой, текст которого огласил адвокат. Суд приобщил все поручительства к делу.

Таким образом, личными поручителями Серебренникова готовы стать уже 73 человека. Во время избрания меры пресечения в виде домашнего ареста в Басманной суде поручительства были поданы от 34 человек, в том числе от Натальи Солженицыной, Филиппа Киркорова, Андрея Малахова, Александра Калягина, Ирины Прохоровой и других.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) РФ, личным поручительством является письменное обязательство заслуживающего доверия человека в том, что он ручается за надлежащее поведение и явку обвиняемого (или подозреваемого) по вызову дознавателя, следователя, прокурора или суда. В случае невыполнения обязательств поручителя на него может быть наложено денежное взыскание в размере до 10 тыс. руб.

Такой документ составляется отдельно каждым человеком, желающим быть поручителем.

Список поручителей Кирилла Серебренникова Тренер Татьяна Тарасова

Скрипач и дирижер Владимир Спиваков

Режиссер Марк Захаров

Актриса Алла Демидова

Актриса Инна Чурикова

Режиссер Глеб Панфилов

Режиссер Валерий Тодоровский

Режиссер Михаил Фокин

Актриса Евгения Симонова

Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Мария Лошак

Сценарист и писатель Юрий Арабов

Певец Валерий Меладзе

Модель и благотворитель Наталья Водянова

Телеведущий Михаил Ширвиндт

Актер и режиссер Александр Ширвиндт

Актер Игорь Костолевский

Художник, исполнительный директор Московского музея современного искусства, член Президиума Российской академии художеств Василий Церетели

Актер Дмитрий Дюжев

Актриса и режиссер Дарья Мороз

Игорь Гордон,

Актер Сергей Чонишвили

Актер Игорь Золотовицкий

Режиссер Александр Сокуров

Актер Дмитрий Харатьян

Режиссер Гарри Бардин

Актриса Оксана Фандера

Режиссер Андрей Звягинцев

Актриса Татьяна Друбич

Композитор Леонид Десятников

Актер Александр Балуев

Актриса Мария Миронова

Актриса Юлия Пересильд

Певица Альбина Джанабаева

Режиссер Евгений Каменькович

Музыкант и певец Олег Нестеров

Пианистка Екатерина Сканави

Актриса Алена Бабенко

Журналист Елизавета Осетинская

Журналист и режиссер Фёкла Толстая