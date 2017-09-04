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За Серебренникова поручились еще более 30 деятелей культуры

Происшествия
4 сентября, 12:46 дата обновления: 4 сентября, 13:32 UTC+3

Свою поддержку режиссеру выразили, в частности, Валерий Тодоровский, Владимир Спиваков и Александр Сокуров

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Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Еще более 30 деятелей культуры, искусства и спорта поручились за режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. Как передает корреспондент ТАСС, поручительства за Серебренникова представил его адвокат Дмитрий Харитонов на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на домашний арест режиссера.

В общей сложности поручителями Серебренникова готовы стать еще 35 человек. Среди них - тренер Татьяна Тарасова, режиссер Валерий Тодоровский, актер Дмитрий Дюжев, дирижер Владимир Спиваков, режиссеры Александр Сокуров и Глеб Панфилов, режиссер и актер Александр Ширвиндт.

"Мое личное знакомство с ним позволяет поручаться за него, что он не будет скрываться от следствия и суда", - говорится в поручительстве Татьяны Тарасовой, текст которого огласил адвокат. Суд приобщил все поручительства к делу.

Таким образом, личными поручителями Серебренникова готовы стать уже 73 человека. Во время избрания меры пресечения в виде домашнего ареста в Басманной суде поручительства были поданы от 34 человек, в том числе от Натальи Солженицыной, Филиппа Киркорова, Андрея Малахова, Александра Калягина, Ирины Прохоровой и других.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) РФ, личным поручительством является письменное обязательство заслуживающего доверия человека в том, что он ручается за надлежащее поведение и явку обвиняемого (или подозреваемого) по вызову дознавателя, следователя, прокурора или суда. В случае невыполнения обязательств поручителя на него может быть наложено денежное взыскание в размере до 10 тыс. руб.

Такой документ составляется отдельно каждым человеком, желающим быть поручителем.

Список поручителей Кирилла Серебренникова
  • Тренер Татьяна Тарасова
  • Скрипач и дирижер Владимир Спиваков
  • Режиссер Марк Захаров
  • Актриса Алла Демидова
  • Актриса Инна Чурикова
  • Режиссер Глеб Панфилов
  • Режиссер Валерий Тодоровский
  • Режиссер Михаил Фокин
  • Актриса Евгения Симонова
  • Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Мария Лошак
  • Сценарист и писатель Юрий Арабов
  • Певец Валерий Меладзе
  • Модель и благотворитель Наталья Водянова
  • Телеведущий Михаил Ширвиндт
  • Актер и режиссер Александр Ширвиндт
  • Актер Игорь Костолевский
  • Художник, исполнительный директор Московского музея современного искусства, член Президиума Российской академии художеств Василий Церетели
  • Актер Дмитрий Дюжев
  • Актриса и режиссер Дарья Мороз
  • Игорь Гордон,
  • Актер Сергей Чонишвили
  • Актер Игорь Золотовицкий
  • Режиссер Александр Сокуров
  • Актер Дмитрий Харатьян
  • Режиссер Гарри Бардин
  • Актриса Оксана Фандера
  • Режиссер Андрей Звягинцев
  • Актриса Татьяна Друбич
  • Композитор Леонид Десятников
  • Актер Александр Балуев
  • Актриса Мария Миронова
  • Актриса Юлия Пересильд
  • Певица Альбина Джанабаева
  • Режиссер Евгений Каменькович
  • Музыкант и певец Олег Нестеров
  • Пианистка Екатерина Сканави
  • Актриса Алена Бабенко
  • Журналист Елизавета Осетинская
  • Журналист и режиссер Фёкла Толстая

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