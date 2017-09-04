За Серебренникова поручились еще более 30 деятелей культуры

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Еще более 30 деятелей культуры, искусства и спорта поручились за режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. Как передает корреспондент ТАСС, поручительства за Серебренникова представил его адвокат Дмитрий Харитонов на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на домашний арест режиссера.
В общей сложности поручителями Серебренникова готовы стать еще 35 человек. Среди них - тренер Татьяна Тарасова, режиссер Валерий Тодоровский, актер Дмитрий Дюжев, дирижер Владимир Спиваков, режиссеры Александр Сокуров и Глеб Панфилов, режиссер и актер Александр Ширвиндт.
"Мое личное знакомство с ним позволяет поручаться за него, что он не будет скрываться от следствия и суда", - говорится в поручительстве Татьяны Тарасовой, текст которого огласил адвокат. Суд приобщил все поручительства к делу.
Таким образом, личными поручителями Серебренникова готовы стать уже 73 человека. Во время избрания меры пресечения в виде домашнего ареста в Басманной суде поручительства были поданы от 34 человек, в том числе от Натальи Солженицыной, Филиппа Киркорова, Андрея Малахова, Александра Калягина, Ирины Прохоровой и других.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) РФ, личным поручительством является письменное обязательство заслуживающего доверия человека в том, что он ручается за надлежащее поведение и явку обвиняемого (или подозреваемого) по вызову дознавателя, следователя, прокурора или суда. В случае невыполнения обязательств поручителя на него может быть наложено денежное взыскание в размере до 10 тыс. руб.
Такой документ составляется отдельно каждым человеком, желающим быть поручителем.