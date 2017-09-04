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Защита просит отпустить Серебренникова под залог в 68 млн рублей

Происшествия
4 сентября, 12:50 дата обновления: 4 сентября, 13:16 UTC+3

Адвокат режиссера уверен, что заявленную сумму можно будет собрать в течение "достаточно быстрого периода"

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Адвокат Дмитрий Харитонов и режиссер Кирилл Серебренников

Адвокат Дмитрий Харитонов и режиссер Кирилл Серебренников

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Защита режиссера Кирилла Сербренникова, обвиняемого в мошенничестве, вновь просит отпустить его под залог в 68 млн руб.

"Ходатайствуем об изменении домашнего ареста на залог. Мы готовы внести сумму, которая указана в обвинении, - 68 млн руб.", - сказал адвокат Дмитрий Харитонов. Он пояснил, что сейчас (у Серебренникова) таких денег нет.

"Но я уверен, что в течение достаточно быстрого периода мы эту сумму соберем", - добавил адвокат.

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Защита режиссера настаивает на том, что он был отправлен под домашний арест без законных на то оснований.

"Защита считает постановление Басманного суда незаконным и необоснованным, полагает, что мера пресечения избрана без законных оснований. Находясь в статусе свидетеля, обязательство о явке он не нарушал. Основания о том, что он скрывался, является надуманным", - заявил Харитонов.

"Все формальные требования, на мой взгляд, очевидны, повторять их не буду. А в постановлении суд указал, что обоснованность подтверждается указаниями [бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины] Масляевой, но ее показания не указывают напрямую на Серебренникова, а показания других вообще его вину опровергают", - сказал адвокат.

Харитонов отметил, что режиссер работал над созданием фильма и постановкой спектаклей, имеет постоянное место жительства в Москве, имеет на иждивении престарелых родителей, характеризуется как законопослушный человек.

Кроме того, по словам адвоката, "Серебренников создавал "Седьмую студию" не для реализации хищения, а для реализации творческих проектов, художественной деятельности - об этом есть в справке Минкультуры". Харитонов рассказал, что партнером "Седьмой студии" был "Винзавод".

"Проект "Платформа" состоялась и спектакли были проведены. Пояснительная записка Минкультуры определяла размер субсидий, в ней нет раздела о финансово- экономическом обосновании, где прописано, какое количество средств будет выделено на проект. Серебренников не мог обеспечивать заключение договоров и субдсидий, это все было согласовано с Министерством культуры и Министерством финансов", - добавил адвокат.

По его данным, "Серебренников как художественный руководитель не мог иметь никакого отношения к подписанию документов".

"Следствие предоставляет таким образом ситуацию, что Серебренников собрал группу лиц, на самом деле он всего лишь пригласил гендиректора, который был преподавателем менеджмента в ГИТИСе, заместителем руководителей нескольких театров и которого Серебренникову порекомендовали как порядочного и профессионального человека. Малобродского Серебренников до проекта "Платформа" вообще не знал и никогда не встречался", - сказал Харитонов.

Адвокат еще раз подчеркнул, что "государство выделяет субсидию и безвозмездно и безвозвратно для реализации проекта "Платформа". Государство получило все, для чего выдавалась субсидия - а именно творческий проект "Платформа". Денежные средства были истрачены исключительно для реализации этого проекта".

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