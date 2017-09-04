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Защита обвиняемого в призывах к терроризму Богатова пожаловалась в ЕСПЧ на его арест

Происшествия
4 сентября, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

С 24 июля математик отбывает домашний арест в своей квартире в Москве

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Защита преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве, направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на его нахождение под стражей. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов обвиняемого Алексей Липцер.

"Мы отправили жалобу в ЕСПЧ на нахождение под стражей Богатова", - сказал он, уточнив, что жалоба была отправлена 31 августа.

Пресненский суд Москвы 24 июля удовлетворил ходатайство следствия и перевел Богатова из СИЗО под домашний арест. Следствие в своем ходатайстве об изменении меры пресечения ссылалось на наличие хронических заболеваний у обвиняемого и невозможность оказать давление на свидетелей. Богатов был освобожден в зале суда. Он отбывает домашний арест в своей квартире в Москве, при этом математику запрещено покидать помещение, пользоваться средствами связи и общаться со СМИ.

Богатову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в покушении на организацию массовых беспорядков. По данным СК, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что Богатов размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

По делу собраны все вещественные доказательства, ряд экспертиз установил причастность Богатова к инкриминируемому преступлению, а в ближайшее время ожидаются результаты компьютерных экспертиз.

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