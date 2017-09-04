Житель Ярославля получил 8 лет колонии за похищение человека

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ТАСС, 4 сентября. Тутаевский городской суд Ярославской области признал местного жителя виновным в похищении человека и назначил ему наказание в виде 8 лет колонии, сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Мужчина признан виновным по статье УК РФ "Похищение человека". Приговором Тутаевского городского суда Ярославской области ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в январе 2016 года мужчина по заказу своего знакомого, переодевшись в одежду, похожую на форму сотрудника полиции, в составе вооруженной группы лиц напал на жителя деревни Тоболино. "Злоумышленники вывезли мужчину в город Ярославль, где он находился в квартире заказчика преступления в течение нескольких дней. Целью подсудимого было получение денег от последующей незаконной реализации квартиры, принадлежащей потерпевшему и расположенной в Москве", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что уголовные дела в отношении других соучастников преступления находятся в производстве следственных органов СК РФ по Ярославской области.