Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищении 68 миллионов рублей, смягчив ему условия. Ему разрешены двухчасовые прогулки.

"Разрешить Серебренникову, находящемуся под домашним арестом по адресу: Москва, улица Пречистенка, 12, прогулки с 18:00 мск до 20:00 мск в районе проживания - Хамовники, Москва", - огласили в суде. "В остальной части постановление Басманного суда оставить без изменения. Жалобу адвоката удовлетворить частично", - добавили в суде.

В других ходатайствах защиты, которая просила разрешить уборщице и священнослужителю приходить к Серебренникову, а также просила разрешить режиссеру посещать театр, суд отказал.

В понедельник за Серебренникова поручились еще 39 деятелей культуры и искусства. Режиссер поблагодарил всех поручившихся за него. "Они ходатайствуют перед судом за меня, потому что знают, что те обвинения, которые мне вменяют, и то, кто я на самом деле, - несовместимо. Это дело сфабрикованное", - сказал Серебренников.