Спасатели нашли рыбаков, которые провели 10 дней на необитаемом острове в Белом море

АРХАНГЕЛЬСК, 4 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили трех рыбаков, которые провели 10 дней на необитаемом острове в Онежской губе Белого моря, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Трое рыбаков 1952, 1976 и 1975-го годов рождения из Малошуйки Онежского района были обнаружены на острове Седловатом в Онежской губе Белого моря. В самом начале своей поездки, 24 августа, они попали в шторм, были вынуждены причалить к первому попавшемуся берегу, где их казанку окончательно разбило. Увидеть их удалось по сигнальному костру", - сказали в пресс-службе.

Рыбаки должны были вернуться с рыбалки 27 августа, об их пропаже родственники сообщили 1 сентября, из-за шторма поиски начались в воскресенье. Как уточнили в пресс-службе, состояние найденных хорошее, от госпитализации рыбаки отказались. "Хотя они, конечно, поголодали. Запас еды у них был на пять дней, они пили воду, собирали ягоды", - добавили в пресс-службе.

Еще трое рыбаков были доставлены в Архангельск с острова Щучьего в горле Белого моря. Мужчины попали в шторм в субботу, 2 сентября. Их катер получил повреждения. О происшествии сообщил в Арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России рыбак, который направлялся в Архангельск.