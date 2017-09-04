Суд признал законным отказ в иске Дадина к ряду ведомств из-за передачи записей из колонии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил без изменений решение Замоскворецкого суда, который отклонил административный иск Ильдара Дадина к силовым ведомствам, поданный из-за имевшей место, по мнению активиста, передачи телеканалу РЕН ТВ записей с видеокамер в карельской колонии, где он отбывал наказание. Об этом в понедельник сообщил ТАСС юрист Николай Зборошенко, представляющий интересы Дадина.

"Мосгорсуд оставил без изменений решение Замоскворецкого суда от 29 июня", - сказал Зборошенко, добавив, что обжалует решение, подав апелляцию в президиум Мосгорсуда, а затем в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ.

29 июня Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск активиста во взыскании морального вреда. В иске Дадин просил признать незаконными и нарушающими Конвенцию о защите прав человека действия ФСИН России, Следственного комитета, Генпрокуратуры и Федерального казенного управления ИК-7, которые якобы передали телеканалу РЕН ТВ записи с камер видеонаблюдения в колонии в Карелии, где он отбывал наказание. Ранее Зборошенко сообщал ТАСС, что управление ФСИН России по Карелии в ходе служебной проверки не установило факта передачи третьим лицам какой-либо видеоинформации с участием Дадина.

Кроме того, Зборошенко рассказал, что его клиент уточнил свои исковые требования. В частности, он просил привлечь Министерство финансов в качестве ответчика по иску и взыскать с него 350 тыс. рублей компенсации. По словам юриста, такие исковые уточнения связаны с практикой решений Европейского суда по правам человека, который присуждал соразмерные суммы по аналогичным делам.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Дадин стал единственным, кто был осужден по этой статье.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии. Также суд признал за ним право на реабилитацию. 31 мая Железнодорожный городской суд Московской области удовлетворил частично иск Дадина о компенсации за незаконное уголовное преследование, взыскав с Минфина РФ 2 млн и 200 рублей.