Обвиняемый в покушении на убийство сотрудника МЧС в Москве приговорен к девяти годам

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил 32-летнего Владимира Бутузова к девяти годам колонии за покушение на убийство сотрудника МЧС. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Несмотря на то, что в ходе предварительного расследования дела Бутузов не признал вину и отказался давать показания, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, следствием собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие его причастность к инкриминируемому преступлению. Приговором суда Бутузову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщила она.
Следствием и судом установлено, что ночью 2 августа 2015 года на придомовой территории вблизи улицы Богданова в Москве на компанию молодых людей, в которой находился действующий сотрудник МЧС России, напали пятеро человек. В ходе конфликта Бутузов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес сотруднику МЧС множественные удары твердым предметом. В результате потерпевший лишился левой руки, а также получил ранения головы, тела и стопы.