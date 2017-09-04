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В Македонии неизвестные осквернили изображение Матери Терезы

Происшествия
4 сентября, 16:26 UTC+3 СКОПЬЕ /Корр. ТАСС, Алексей Фомин

Инцидент произошел в понедельник в родном городе Матери Терезы за день до очередной годовщины ее смерти

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СКОПЬЕ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Фомин/. Неизвестные осквернили мозаичное изображение Матери Терезы на стене одной из построек, расположенных на площади имени Скандербега в Скопье. Как сообщает корреспондент ТАСС, находящийся на месте события, образ сверху вниз был залит черной краской.

По словам местных жителей, инцидент произошел рано утром.

"Просто не верится, что в наши дни кто-то способен на такое. Мать Тереза известна во всем мире своей добротой и бескорыстием. Надеюсь, что злоумышленник ответит за свой поступок", - заявил один из местных жителей.

В настоящее время все еще не известно, кто осквернил лик католической святой, которая посвятила жизнь служению и благополучию других. Инцидент произошел в родном городе Матери Терезы, во время ежегодной акции памяти в ее честь, а также за день до годовщины смерти подвижницы.

Мать Тереза, в миру Агнес Гондже Бояджиу, (1910-1997) - католическая монахиня, основательница и генеральная настоятельница ордена "Сестры миссионерки любви", известна своей подвижнической жизнью, которую она посвятила благотворительности, служению бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира (1979). 4 сентября 2016 года причислена католической церковью к лику святых.

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Персоны
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