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Полиция задержала 17 человек у посольства Мьянмы в Москве

Происшествия
4 сентября, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Как отметили в правоохранительных органах, 15 задержанных мужчин и две женщины являются уроженцами Северного Кавказа

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала в понедельник 17 человек около здания посольства Мьянмы в Москве за нарушение общественного порядка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"За различные правонарушения около здания дипмиссии Мьянмы задержаны 17 человек, среди них 15 мужчин и две женщины. Все они уроженцы Северного Кавказа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте еще находятся порядка 20-25 человек. Дипмиссия взята под усиленную охрану. Около здания посольства дежурят наряды полиции и бойцы ОМОН столичного управления Росгвадии.

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Источник не уточнил, за что именно задержаны люди.

В воскресенье у здания посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку народа рохинджа. По данным пресс-службы столичного главка МВД, нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Источник в органах правопорядка сообщил, что митинг собрал около 800 участников.

Штат Ракхайн известен в Мьянме как место компактного проживания этнического меньшинства - мусульман народности рохинджа, которых власти республики отказываются признавать своими гражданами, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402 человек, более 18 тыс. покинули страну.

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