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Летевший из отпуска росгвардеец задержал авиадебошира, ударившего стюардессу

Происшествия
4 сентября, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

В отношении хулигана возбудили уголовное дело

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии, возвращавшийся из отпуска, задержал нетрезвого авиадебошира на рейсе Санкт-Петербург - Чита, ударившего стюардессу. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Правоохранитель возвращался домой на самолете рейса Санкт-Петербург - Чита. Во время посадки он обратил внимание на шумную компанию, которая распивала спиртные напитки и мешала остальным пассажирам. Когда самолет готовился к посадке в аэропорту Читы, росгвардеец увидел, как стюардесса пытается успокоить возмущающего и раздетого по пояс мужчину", - сообщили в ведомстве.

Росгвардеец предложил помощь стюардессе, однако та заверила его, что справится сама. Через пару минут дебошир несколько раз ударил бортпроводницу и попытался проникнуть в кабину пилотов. В этот момент самолет начал снижаться, на борту началась паника. Боец Росгвардии скрутил дебошира, зафиксировал его руки скотчем и после посадки передал его полиции.

Как ранее сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пассажира доставили в отдел полиции для разбирательства. Как показало медицинское освидетельствование, мужчина 1984 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

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