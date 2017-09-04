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В двух министерствах Самарской области прошли обыски по делу о взятке в гимназии

Происшествия
4 сентября, 16:39 UTC+3 САМАРА САМАРА 4, сентября. /ТАСС

По данным следствия, директор гимназии должна была зачислить двух детей взяткодателя в четвертый класс за 800 тыс. рублей

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САМАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Правоохранители в понедельник провели обыски в двух министерствах Самарской области в связи с делом о взятке в гимназии, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Сегодня в минспорта и минобрнауки Самарской области были проведены обыски в рамках расследования уголовного дела о взятке в самарской гимназии номер 1", - сообщили в пресс-службе следственного управления.

В августе отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по региону возбудил в отношении директора самарской гимназии номер 1 уголовное дело по ст. УК РФ "Получение взятки". По версии следствия, в июне 2017 года директор в служебном кабинете получила от гражданина часть взятки в размере 600 тыс. рублей от ранее оговоренной общей суммы 800 тыс. рублей.

Как считает следствие, за эти деньги директор должна была зачислить двух детей взяткодателя в четвертый класс гимназии. Второго августа женщина получила оставшуюся часть взятки в сумме 200 тыс. рублей, после чего была задержана сотрудниками полиции. По ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В ходе допроса в качестве обвиняемого директор гимназии вину свою не признала, от дачи показаний отказалась.

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