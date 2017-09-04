СК: разбившийся под Балашихой Ан-2 не должен был выполнять фигур пилотажа

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Разбившийся во время показательных полетов под подмосковной Балашихой самолет Ан-2 не должен был выполнять никаких фигур высшего пилотажа. Об этом ТАСС сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК РФ.

"По регламенту этого авиационного мероприятия никаких фигур высшего пилотажа или виражей во время полета не предполагалось. Самолет должен был выполнить лишь демонстрационный полет", - сообщили в ММСУТ. В управлении добавили в то же время, что "говорить об ошибке пилота преждевременно", следствие намерено дождаться заключения комиссии МАК о причинах воздушного происшествия, и других подробностей пока не приводит.

Ранее сообщалось, что самолет упал при выполнении фигуры высшего пилотажа. Очевидцы предположили, что самолет выполнял фигуру "бочка" или "петля". По одной из версий, пилот, попав в зону зрителей, пытался уйти из нее, применив разворот, и в этот момент мог отказать руль высоты.