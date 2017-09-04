СК: разбившийся под Балашихой Ан-2 не должен был выполнять фигур пилотажа

УЕФА не ведет расследование в отношении "Манчестер Сити" о нарушении финансовых правилСпорт 4 сентября, 17:50
Посольство США в РФ возобновило проведение визовых собеседованийМеждународная панорама 4 сентября, 17:40
Постпред США при ООН призвала к самым жестким мерам против КНДРМеждународная панорама 4 сентября, 17:36
"Рейдерский захват": как развивалась ситуация с российской дипсобственностью в СШАПолитика 4 сентября, 17:35
Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен ЫнаМеждународная панорама 4 сентября, 17:30
Витиньо и Дзагоев включены в заявку ЦСКА на матчи Лиги чемпионовСпорт 4 сентября, 17:08
"Ельцин Центр" запускает автобусные экскурсии на малую родину первого президента РоссииНовости Урала 4 сентября, 16:56
Колобков: сборной России по художественной гимнастике удалось совместить опыт и молодостьСпорт 4 сентября, 16:47
Порзингис: опыт игроков, выступавших в НБА, делает сборную России опасным соперникомСпорт 4 сентября, 16:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Разбившийся во время показательных полетов под подмосковной Балашихой самолет Ан-2 не должен был выполнять никаких фигур высшего пилотажа. Об этом ТАСС сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК РФ.
"По регламенту этого авиационного мероприятия никаких фигур высшего пилотажа или виражей во время полета не предполагалось. Самолет должен был выполнить лишь демонстрационный полет", - сообщили в ММСУТ. В управлении добавили в то же время, что "говорить об ошибке пилота преждевременно", следствие намерено дождаться заключения комиссии МАК о причинах воздушного происшествия, и других подробностей пока не приводит.
Ранее сообщалось, что самолет упал при выполнении фигуры высшего пилотажа. Очевидцы предположили, что самолет выполнял фигуру "бочка" или "петля". По одной из версий, пилот, попав в зону зрителей, пытался уйти из нее, применив разворот, и в этот момент мог отказать руль высоты.