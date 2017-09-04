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Пожарные спасли двух человек на пожаре в многоэтажке в Ангарске

Происшествия
4 сентября, 17:46 UTC+3 ТАСС

Возгорание площадью 4 кв. метра было ликвидировано за 20 минут

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ТАСС, 4 сентября. Два человека спасены на пожаре, произошедшем в Ангарске Иркутской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Возгорание произошло в девятиэтажном панельном доме. Очевидцы увидели дым, идущий из окон квартиры на восьмом этаже, и вызвали пожарных. По лестничному маршу самостоятельно эвакуировались шесть жильцов", - сказал собеседник агентства.

Во время разведки в доме пожарные обнаружили двух человек, которые не смогли эвакуироваться самостоятельно. Возгорание было ликвидировано в течение 20 минут. "Общая площадь пожара составила 4 кв. метра. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

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