Пожарные спасли двух человек на пожаре в многоэтажке в Ангарске

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ТАСС, 4 сентября. Два человека спасены на пожаре, произошедшем в Ангарске Иркутской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"Возгорание произошло в девятиэтажном панельном доме. Очевидцы увидели дым, идущий из окон квартиры на восьмом этаже, и вызвали пожарных. По лестничному маршу самостоятельно эвакуировались шесть жильцов", - сказал собеседник агентства.
Во время разведки в доме пожарные обнаружили двух человек, которые не смогли эвакуироваться самостоятельно. Возгорание было ликвидировано в течение 20 минут. "Общая площадь пожара составила 4 кв. метра. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.