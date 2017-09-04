У посольства Мьянмы в Москве задержаны 20 человек

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала 20 человек за попытку нарушения порядка организации митингов и демонстраций у посольства Мьянмы в Москве. Об этом ТАСС сообщил врио руководителя пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов.

"4 сентября за попытку нарушить общественный порядок на улице Большая Никитская задержаны 20 граждан. Все они доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. В отношении 17 человек составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказал он.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что среди задержанных 15 мужчин и две женщины, все они уроженцы Северного Кавказа. По данным источника, в настоящее время на месте еще находятся порядка 20-25 человек. Дипмиссия взята под усиленную охрану, около здания посольства дежурят наряды полиции и бойцы ОМОН столичного управления Росгвадии.