Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

У посольства Мьянмы в Москве задержаны 20 человек

Происшествия
4 сентября, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

По данным источника в правоохранительных органах, около посольства в настоящее время находятся порядка 20-25 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала 20 человек за попытку нарушения порядка организации митингов и демонстраций у посольства Мьянмы в Москве. Об этом ТАСС сообщил врио руководителя пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов.

Смотрите также

Оцепление у посольства Мьянмы в Москве снято после митинга

Песков заявил, что в Кремле пока не делают выводы по проблеме мусульман в Мьянме

Полиция задержала 17 человек у посольства Мьянмы в Москве

"4 сентября за попытку нарушить общественный порядок на улице Большая Никитская задержаны 20 граждан. Все они доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. В отношении 17 человек составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказал он.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что среди задержанных 15 мужчин и две женщины, все они уроженцы Северного Кавказа. По данным источника, в настоящее время на месте еще находятся порядка 20-25 человек. Дипмиссия взята под усиленную охрану, около здания посольства дежурят наряды полиции и бойцы ОМОН столичного управления Росгвадии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Мьянма
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращены
2
Глава СК Москвы находится на рабочем месте, следственных действий в здании не ведется
3
Летевший из отпуска росгвардеец задержал авиадебошира, ударившего стюардессу
4
Илон Маск: конкуренция в сфере искусственного интеллекта может привести к мировой войне
5
РУСАДА выявило грубое нарушение антидопинговых правил на соревнованиях в Сочи
6
Полиция задержала 17 человек у посольства Мьянмы в Москве
7
Завершено строительство одной их самых сложных развязок Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама