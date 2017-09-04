Глава СК Москвы находится на рабочем месте, следственных действий в здании не ведется

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Никаких следственных действий в Главном следственном управлении СК РФ по Москве не проводится, начальник ГСУ Александр Дрыманов находится на рабочем месте. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Москве Оксана Пищулина.

"Руководитель Главного Следственного управления СК РФ по Москве находится на своем рабочем месте. Никаких следственных действий в здании не проводится", - сказала она.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в отношении Дрыманова проведены следственные мероприятия по делу бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета РФ, обвиняемых во взяточничестве и в других должностных преступлениях. При этом источник уточнил, что статус Дрыманова не изменился, он проходит свидетелем по делу. Следственные мероприятия в отношении Дрыманова заключались в дополнительном допросе, очных ставках и в обысках.

Ранее адвокаты обвиняемых в коррупции генералов СК сообщили, что им неизвестно о допросе главы московского ГСУ Дрыманова. Адвокат экс-начальника управления собственной безопасности СК Михаила Максименко Андрей Гривцов назвал сведения о допросе Дрыманова "сплетней". "У меня такой информации нет. Статус Дрыманова по делу мне также неизвестен, к сожалению", - сообщил он ТАСС.

Адвокату бывшего первого замначальника ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова также неизвестно о возможном новом статусе Дрыманова. На вопрос, является ли Дрыманов подозреваемым по делу Никандрова, адвокат Алексей Мезенцев ответил, что у него нет информации об этом.

Ранее ряд СМИ написал, что Дрыманов стал подозреваемым по делу о коррупции высокопоставленных сотрудников СК, у него дома и на даче прошли обыски, а самого его якобы допрашивают.

Дело о взятках

Замначальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Денис Никандров, глава Управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц в особо крупном размере").

Как ранее стало известно в суде, Максименко инкриминируется семь эпизодов преступления, в том числе два эпизода взятки в виде 50 тысяч долларов и автомобиля от предпринимателей Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского. Согласно материалам дела, оглашенным в суде, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (по прозвищу Шакро Молодой), получили взятку в 500 тысяч евро за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение другого криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) - одного из участников перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Как сообщил следователь в суде, согласно результатам фоноскопической экспертизы, был установлен факт общения Максименко с Калашовым.

Срок следствия по делу установлен до 15 ноября 2017 года.