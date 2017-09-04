Суд арестовал на два месяца второго подозреваемого в планировании теракта 1 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал Диловаршо Шарипова - второго подозреваемого, задержанного за подготовку терактов в столице 1 сентября. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Постановлением Лефортовского суда от 2 сентября в отношении подозреваемого Шарипова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 2 ноября", - сказала она, уточнив, что он подозревается по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").

1 сентября Мещанский суд Москвы арестовал до 31 октября одного из двух выходцев из Центральной Азии, задержанных за подготовку терактов, Муродбека Кодирова, который готовил самоподрыв в местах массового нахождения людей. 25-летний уроженец Узбекистана Кодиров подозревается в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 3 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), ч. 3 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств") и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

Кодиров перед заседанием заявил ТАСС, что признает вину и сожалеет о своих действиях. По данным следствия, Кодиров является активным участником ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"). В августе 2017 года он получил инструкции от эмиссаров ИГ из Сирии для осуществления преступной деятельности на территории Московского региона путем взрыва в местах массового скопления людей в День знаний 1 сентября.

О задержании Московском регионе двух выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение терактов в местах массового нахождения людей 1 сентября, и пресечении их преступной деятельности ФСБ России сообщила 31 августа. По данным ведомства, один из задержанных планировал нападение с холодным оружием, второй - Кодиров - намеревался устроить самоподрыв.