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ГСУ СК Москвы опровергло данные о следственных действиях в здании

Происшествия
4 сентября, 17:57 UTC+3

Оперативный состав Главного управления под руководством Александра Дрыманова работает в штатном режиме, отметила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова опровергла информацию СМИ о том, что в здании ГСУ проводятся обыски.

"В настоящее время в Главном следственном управлении следственных мероприятий не проводится, - сообщила Юлия Иванова, отвечая на вопрос ТАСС. - Оперативный состав Главного управления под руководством Александра Дрыманова работает в штатном режиме".

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