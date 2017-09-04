ГСУ СК Москвы опровергло данные о следственных действиях в здании

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова опровергла информацию СМИ о том, что в здании ГСУ проводятся обыски.

"В настоящее время в Главном следственном управлении следственных мероприятий не проводится, - сообщила Юлия Иванова, отвечая на вопрос ТАСС. - Оперативный состав Главного управления под руководством Александра Дрыманова работает в штатном режиме".