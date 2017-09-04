Во время летнего отдыха в России погибли более 200 детей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 200 детей погибли во время летнего отдыха в России, еще 632 ребенка пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по итогам заседания во Всероссийском детском центре "Орленок" в Краснодарском крае под председательством уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Только за три летних месяца в результате утопления погибли 215 несовершеннолетних, электротравмы, во многих случаях не совместимые с жизнью, получили 19 детей, в результате происшествий на заброшенных стройках и других объектах пострадали 15 детей. По предварительным данным следственных органов Следственного комитета, за время летнего отдыха пострадали в результате несчастных случаев 632 ребенка, находившихся без надзора родителей, за аналогичный период прошлого года таких детей было 588", - цитирует пресс-служба старшего помощника председателя СК РФ Игоря Комиссарова.

По его словам, каждый трагический случай свидетельствует о недостатках в профилактической работе с несовершеннолетними, а также об отсутствии должного контроля со стороны родителей и других взрослых. В связи с этим детский отдых, образовательный и обычный, должен быть организован с выполнением всех надлежащих правил безопасности.

Также Комиссаров обратил внимание на преступления вожатых на сексуальной почве в отношении детей в лагерях в Московской и Ростовской областях. В связи с этим особо острым продолжает оставаться вопрос об отборе лиц, которые работают с детьми. "Требуется специальная подготовка, которая завершалась бы обязательным экзаменом, психологическим тестированием (может быть, даже комплексной сексолого-психолого-психиатрической экспертизой), разъяснение норм уголовного законодательства в части ответственности за преступления в отношении несовершеннолетних", - отметил Комиссаров.

На заседании участники пришли к выводу, что необходимо развивать в целом сферу занятости детей с помощью творческих кружков и спортивных секций. Также, по их мнению, государство должно гарантировать и реализовывать право на отдых и оздоровление прежде всего детям из малообеспеченных и неблагополучных семей.