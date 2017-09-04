Глава СК Москвы сообщил, что у него нет статуса в деле высокопоставленных сотрудников СК

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Дрыманов сообщил, что у него нет никакого статуса в уголовном деле в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета РФ, обвиняемых во взяточничестве и в других должностных преступлениях.
"Я руководитель Главного следственного управления Следственного комитета, вот мой статус", - сообщил он в интервью РБК. "Я работаю в штатном режиме, рассмотрел ряд уголовных дел, дал несколько поручений", - добавил он.
Ранее представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что "в настоящее время в Главном следственном управлении следственных мероприятий не проводится". "Оперативный состав Главного управления под руководством Александра Дрыманова работает в штатном режиме", - сказала она.
Вместе с тем, как ранее сообщал источник в правоохранительных органах, в отношении Дрыманова были проведены следственные мероприятия по делу бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета РФ, обвиняемых в должностных преступлениях. При этом источник уточнил, что статус Дрыманова не изменился, он проходит свидетелем по делу.