Кинологи продолжают поиски пропавших после схода селя людей в Кабардино-Балкарии

ТАСС, 4 сентября. Поиск двух человек, пропавших после схода селя в Кабардино-Балкарии, продолжается. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Североосетинские кинологи продолжают поиски двух человек, пропавших вследствие схода селя в Кабардино-Балкарии. Было обследовано 14 км береговой линии, всего 144 км", - сказал собеседник агентства.

Кроме кинологов на месте ЧП работают сотрудники центра "Лидер" МЧС России, они обследуют берега и дно реки. "Работать в воде не менее сложно, чем на склонах, в реке в течении дня меняется уровень воды. Днем ледники подтаивают и Баксан становится и более глубоким, и более быстрым и более сильным. Все спасатели работают на страховках, иначе унесет", - цитируют в ведомстве руководителя сводного отряда "Лидера" Анатолия Саввина.

Также пиротехники центра взрывают склоны, чтобы вернуть реку в прежнее русло и обезопасить проходящую вдоль него трассу А-158. Спасатели отмечают сложность задачи, поскольку взрывчатку приходится втаскивать на почти отвесный склон. В помощь им привлечены специалисты горно- спасательного отряда. "Всего проведено пять подрывов, израсходованы 80 кг взрывчатки", - отметили в пресс-службе.

На данный момент восстановлено газоснабжение в двух населенных пунктах, аварийно-восстановительные работы на газопроводе завершены. Проводятся работы по отсыпке дорожного полотна на двух участках дороги. На туристических маршрутах Эльбруса остается 38 групп, в составе которых 210 человек, в том числе - 57 иностранцев. Для мониторинга обстановки и перевозки граждан привлечены четыре вертолета, которыми совершено 18 рейсов, перевезены 268 человек, доставлены 14,2 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

В ночь на пятницу, 1 сентября, в горах Кабардино-Балкарии сошел мощный селевой поток. В зону ЧП попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус. Единственная дорога к Эльбрусу полностью разрушена на нескольких участках, заблокированными остаются несколько тысяч человек, всего селевой поток повредил восемь участков дороги.