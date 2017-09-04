Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кинологи продолжают поиски пропавших после схода селя людей в Кабардино-Балкарии

Происшествия
4 сентября, 21:42 UTC+3 ТАСС

Кроме кинологов на месте ЧП работают сотрудники центра "Лидер" МЧС России, они обследуют берега и дно реки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 сентября. Поиск двух человек, пропавших после схода селя в Кабардино-Балкарии, продолжается. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Североосетинские кинологи продолжают поиски двух человек, пропавших вследствие схода селя в Кабардино-Балкарии. Было обследовано 14 км береговой линии, всего 144 км", - сказал собеседник агентства.

Кроме кинологов на месте ЧП работают сотрудники центра "Лидер" МЧС России, они обследуют берега и дно реки. "Работать в воде не менее сложно, чем на склонах, в реке в течении дня меняется уровень воды. Днем ледники подтаивают и Баксан становится и более глубоким, и более быстрым и более сильным. Все спасатели работают на страховках, иначе унесет", - цитируют в ведомстве руководителя сводного отряда "Лидера" Анатолия Саввина.

Также пиротехники центра взрывают склоны, чтобы вернуть реку в прежнее русло и обезопасить проходящую вдоль него трассу А-158. Спасатели отмечают сложность задачи, поскольку взрывчатку приходится втаскивать на почти отвесный склон. В помощь им привлечены специалисты горно- спасательного отряда. "Всего проведено пять подрывов, израсходованы 80 кг взрывчатки", - отметили в пресс-службе.

На данный момент восстановлено газоснабжение в двух населенных пунктах, аварийно-восстановительные работы на газопроводе завершены. Проводятся работы по отсыпке дорожного полотна на двух участках дороги. На туристических маршрутах Эльбруса остается 38 групп, в составе которых 210 человек, в том числе - 57 иностранцев. Для мониторинга обстановки и перевозки граждан привлечены четыре вертолета, которыми совершено 18 рейсов, перевезены 268 человек, доставлены 14,2 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

В ночь на пятницу, 1 сентября, в горах Кабардино-Балкарии сошел мощный селевой поток. В зону ЧП попал газопровод, без газоснабжения остались населенные пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний Баксан, Нейтрино и курорт Эльбрус. Единственная дорога к Эльбрусу полностью разрушена на нескольких участках, заблокированными остаются несколько тысяч человек, всего селевой поток повредил восемь участков дороги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сход селя в Приэльбрусье
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров поблагодарил Путина, который осудил насилие против мусульман
2
Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГ
3
Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове
4
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
5
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
6
Депутат связал заявления Маска об опасности ИИ с боязнью конкуренции со стороны РФ и Китая
7
Постпред РФ при ООН предупредил о беспрецедентной угрозе войны на Корейском полуострове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама