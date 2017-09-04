Четвертый день после селя в КБР: газ подключен, самый сложный участок дороги восстановлен

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Службы, брошенные на ликвидацию последствий схода селя в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), восстановили разорванный потоком магистральный газопровод и самый сложный разрушенный участок автодороги. МЧС, военные и аварийно-восстановительные бригады дорожников и газовиков ликвидируют последствия стихии в круглосуточном режиме, в понедельник их численность и оснащенность техникой была увеличена.

Поселок Нейтрино перестал быть "островом"

Рано утром в понедельник поступило сообщение о том, что восстановлен самый сложный участок смытой 1 сентября селем трассы "Прохладный - Баксан - Эльбрус" - 300 метров дорожного полотна.

"С четырех утра обеспечен проезд тяжелой техники к следующему участку аварийной дороги, что значительно ускорит дорожно-восстановительные работы. На место доставлен 40-метровый понтонный мост", - сообщил глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

Поселок Нейтрино, который был отрезан от остальной части республики, в результате перестал быть "островом". Здесь расположена Баксанская нейтринная обсерватория - филиал Института ядерных исследований РАН, которая также пострадала из-за схода селя и приостановила свою работу.

Восстановлено газоснабжение

К вечеру понедельника, по информации местных властей, газ начал поступать в дома местных жителей.

"Поврежденный магистральный газопровод в зоне ЧС Эльбрусского района Кабардино-Балкарии полностью восстановлен. Газ начал поступать в дома местных жителей и социальные учреждения. Таким образом, в настоящее время обеспечивается устойчивая подача электроэнергии, воды и газа", - говорится в сообщении, распространенном пресс- службой главы и правительства республики.

Эвакуация туристов и поиск пропавших

По последним данным, в результате схода селя погиб один местный житель. Еще два местных жителя считаются без вести пропавшими, один из них - глава администрации поселения Эльбрус (объединяет все поселки Приэльбрусья) Мусса Джаппуев, который первым отправился на место ЧП. Группировка спасателей, брошенных на их поиски, в понедельник достигла, по данным местных властей, 500 человек, но поиски пока не увенчались успехом.

В понедельник на вертолетах МЧС из зоны схода селя в Приэльбрусье вывезены 268 человек. С момента начала работы "воздушного коридора" вертолеты совершили 69 рейсов, в общей сложности, по данным МЧС, эвакуированы 1180 человек.

Вертолеты также доставляют местным жителям и туристам продукты питания и предметы первой необходимости.

"По состоянию на 18:00 мск 4 сентября к месту ЧС доставлены в качестве гуманитарной помощи продукты питания весом более 9 тонн и более 24 тонн груза", - сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Всего к ликвидации последствий ЧП привлечены более 660 человек и 126 единиц техники.