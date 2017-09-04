Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четвертый день после селя в КБР: газ подключен, самый сложный участок дороги восстановлен

Происшествия
4 сентября, 22:00 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 4, сентября. /ТАСС

По последним данным, в результате схода селя погиб один местный житель

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Службы, брошенные на ликвидацию последствий схода селя в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), восстановили разорванный потоком магистральный газопровод и самый сложный разрушенный участок автодороги. МЧС, военные и аварийно-восстановительные бригады дорожников и газовиков ликвидируют последствия стихии в круглосуточном режиме, в понедельник их численность и оснащенность техникой была увеличена.

Поселок Нейтрино перестал быть "островом"

Рано утром в понедельник поступило сообщение о том, что восстановлен самый сложный участок смытой 1 сентября селем трассы "Прохладный - Баксан - Эльбрус" - 300 метров дорожного полотна.

Читайте также новости по теме:
Сход селевого потока в Приэльбрусье
© ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике/ТАСС

Пучков потребовал создать запас продовольствия и медикаментов для отрезанных сел в КБР

МЧС подтвердило гибель человека в зоне схода селя в Приэльбрусье

Среди отдыхающих в зоне схода селя в Приэльбрусье числятся 22 ребенка

"С четырех утра обеспечен проезд тяжелой техники к следующему участку аварийной дороги, что значительно ускорит дорожно-восстановительные работы. На место доставлен 40-метровый понтонный мост", - сообщил глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

Поселок Нейтрино, который был отрезан от остальной части республики, в результате перестал быть "островом". Здесь расположена Баксанская нейтринная обсерватория - филиал Института ядерных исследований РАН, которая также пострадала из-за схода селя и приостановила свою работу.

Восстановлено газоснабжение

К вечеру понедельника, по информации местных властей, газ начал поступать в дома местных жителей.

"Поврежденный магистральный газопровод в зоне ЧС Эльбрусского района Кабардино-Балкарии полностью восстановлен. Газ начал поступать в дома местных жителей и социальные учреждения. Таким образом, в настоящее время обеспечивается устойчивая подача электроэнергии, воды и газа", - говорится в сообщении, распространенном пресс- службой главы и правительства республики.

Эвакуация туристов и поиск пропавших

По последним данным, в результате схода селя погиб один местный житель. Еще два местных жителя считаются без вести пропавшими, один из них - глава администрации поселения Эльбрус (объединяет все поселки Приэльбрусья) Мусса Джаппуев, который первым отправился на место ЧП. Группировка спасателей, брошенных на их поиски, в понедельник достигла, по данным местных властей, 500 человек, но поиски пока не увенчались успехом.

В понедельник на вертолетах МЧС из зоны схода селя в Приэльбрусье вывезены 268 человек. С момента начала работы "воздушного коридора" вертолеты совершили 69 рейсов, в общей сложности, по данным МЧС, эвакуированы 1180 человек.

Вертолеты также доставляют местным жителям и туристам продукты питания и предметы первой необходимости.

"По состоянию на 18:00 мск 4 сентября к месту ЧС доставлены в качестве гуманитарной помощи продукты питания весом более 9 тонн и более 24 тонн груза", - сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Всего к ликвидации последствий ЧП привлечены более 660 человек и 126 единиц техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сход селя в Приэльбрусье
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров поблагодарил Путина, который осудил насилие против мусульман
2
Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГ
3
Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове
4
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
5
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
6
Депутат связал заявления Маска об опасности ИИ с боязнью конкуренции со стороны РФ и Китая
7
Постпред РФ при ООН предупредил о беспрецедентной угрозе войны на Корейском полуострове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама