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ФСБ изъяла в Мурманске ампулы, в которых может быть боевое отравляющее вещество

Происшествия
4 сентября, 22:16 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 4, сентября. /ТАСС

Также были изъяты 15 единиц огнестрельного и холодного оружия, свыше 600 боеприпасов и предмет с признаками основной части взрывного устройств

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МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ изъяли у членов преступной группы в Мурманске оружие, боеприпасы и ампулы, в которых может находиться боевое отравляющее вещество. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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"Изъято 15 единиц огнестрельного и холодного оружия, свыше 600 боеприпасов, предмет с признаками основной части взрывного устройства, а также ампулы, предположительно с боевым отравляющим веществом", - сказали в ведомстве.

Весь арсенал принадлежал преступной группе, состоявшей из трех жителей Мурманска. Ее деятельность оперативники пресекли в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). "В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - сказали в ведомстве, не сообщив иных деталей.

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