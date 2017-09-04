ФСБ изъяла в Мурманске ампулы, в которых может быть боевое отравляющее вещество

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ изъяли у членов преступной группы в Мурманске оружие, боеприпасы и ампулы, в которых может находиться боевое отравляющее вещество. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Изъято 15 единиц огнестрельного и холодного оружия, свыше 600 боеприпасов, предмет с признаками основной части взрывного устройства, а также ампулы, предположительно с боевым отравляющим веществом", - сказали в ведомстве.

Весь арсенал принадлежал преступной группе, состоявшей из трех жителей Мурманска. Ее деятельность оперативники пресекли в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). "В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - сказали в ведомстве, не сообщив иных деталей.