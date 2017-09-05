Суд продолжит допрос свидетелей обвинения по делу Улюкаева

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы во вторник продолжит допрос свидетелей обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Начало заседания запланировано на 10:00 мск.
Затем заседания по этому делу пройдут 7, 11, 13, 18, 20, 22 и 26 сентября, начало всех заседаний запланировано на 10:00 мск.
Ранее в Замоскворецком суде Москвы были допрошены свидетели со стороны обвинения - директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов и директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко.
На первом заседании по делу был установлен следующий порядок судебного следствия: допрос свидетелей обвинения, потом изучение письменных доказательств обвинения, затем допрос свидетелей защиты и изучение их доказательств, а в последнюю очередь допрос Улюкаева.
Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года органами Следственного комитета РФ с поличным в офисе "Роснефти" по подозрению в вымогательстве взятки в размере 2 млн долларов от представителя нефтяной компании. На руках министра эксперты обнаружили следы специального вещества, которым была обработана ручка кейса с деньгами. Первый такой кейс был в этот день передан Улюкаеву в одном из офисов компании, второй ему якобы пообещали донести до машины.