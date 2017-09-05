Fox: жители пострадавшего от урагана Хьюстона грозят расправами грабителям

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Таблички, предупреждающие о готовности населения расправляться самостоятельно с теми, кто грабит пострадавших от урагана "Харви" в штате Техас, появились в жилых районах города Хьюстон. Как сообщил в понедельник телеканал Fox News, на табличках, установленных на газонах перед частными домами, написано "Руки прочь!", "Мы будем отстреливать грабителей", "Грабители, мы будем стрелять насмерть". Ряд хозяев домов разместили на самом видном месте мишени, используемые в тирах и на стрельбищах.

Как передает телеканал, многие обитатели зон стихийного бедствия жалуются на то, что неизвестные похищают чужие вещи прямо у них на глазах. Грабители орудуют группами в брошенных и уцелевших домах в поиске ценных вещей.

На прошлой неделе министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредило, что мошенники в форме сотрудников МВБ объявились в Хьюстоне и его пригородах. Они приказывают людям покинуть жилье, а потом грабят пустые квартиры. Министерство изложило меры предосторожности, призванные пресечь подобные правонарушения.

Как сообщалось ранее, власти Хьюстона и ряда округов арестовали 14 человек по обвинению в грабежах во время стихийного бедствия. В Хьюстоне и соседнем округе Бразория вводился комендантский час, органы правопорядка грозят максимально сурово наказывать за попытки нажиться и избежать наказания, воспользовавшись всеобщей суматохой из-за "Харви". Начальник Управления полиции Хьюстона Арт Асеведо сообщил об аресте банды преступников за грабежи и заявил о решимости жестко пресекать подобные действия.

Обрушившийся на Техас в ночь на 26 августа "Харви" стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса на ликвидацию последствий урагана из федерального бюджета финансирование в размере $7,85 млрд.