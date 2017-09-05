Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fox: жители пострадавшего от урагана Хьюстона грозят расправами грабителям

Происшествия
5 сентября, 0:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, сентября. /ТАСС

Некоторые жители установили перед домами таблички с надписями "Руки прочь!" и "Мы будем отстреливать грабителей", а также мишени, используемые в тирах

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Таблички, предупреждающие о готовности населения расправляться самостоятельно с теми, кто грабит пострадавших от урагана "Харви" в штате Техас, появились в жилых районах города Хьюстон. Как сообщил в понедельник телеканал Fox News, на табличках, установленных на газонах перед частными домами, написано "Руки прочь!", "Мы будем отстреливать грабителей", "Грабители, мы будем стрелять насмерть". Ряд хозяев домов разместили на самом видном месте мишени, используемые в тирах и на стрельбищах.

Смотрите также
Хьюстон, США

Испытание для Техаса, проверка для Трампа: последствия шторма "Харви" в США

Как передает телеканал, многие обитатели зон стихийного бедствия жалуются на то, что неизвестные похищают чужие вещи прямо у них на глазах. Грабители орудуют группами в брошенных и уцелевших домах в поиске ценных вещей.

На прошлой неделе министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредило, что мошенники в форме сотрудников МВБ объявились в Хьюстоне и его пригородах. Они приказывают людям покинуть жилье, а потом грабят пустые квартиры. Министерство изложило меры предосторожности, призванные пресечь подобные правонарушения.

Смотрите также

Трамп посетил пострадавшие от шторма "Харви" районы Техаса и встретился с их жителями

Число людей в США, покинувших свои дома из-за шторма "Харви", превысило миллион

Число жертв циклона "Харви" на юге США возросло до 47 человек

Власти Техаса получили почти 700 жалоб на спекулятивные цены в зоне бедствия

Как сообщалось ранее, власти Хьюстона и ряда округов арестовали 14 человек по обвинению в грабежах во время стихийного бедствия. В Хьюстоне и соседнем округе Бразория вводился комендантский час, органы правопорядка грозят максимально сурово наказывать за попытки нажиться и избежать наказания, воспользовавшись всеобщей суматохой из-за "Харви". Начальник Управления полиции Хьюстона Арт Асеведо сообщил об аресте банды преступников за грабежи и заявил о решимости жестко пресекать подобные действия.

Обрушившийся на Техас в ночь на 26 августа "Харви" стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса на ликвидацию последствий урагана из федерального бюджета финансирование в размере $7,85 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шторм "Харви"
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГ
2
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
3
Президенты России и Египта призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль
4
Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове
5
Трамп дал согласие на многомиллиардные поставки оружия Сеулу
6
Как Дэвид Линч снова изменил наше представление о сериалах
7
WSJ: США будут нуждаться в космических ракетных двигателях РФ до середины 2020-х годов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама