Ураган "Ирма" достиг четвертой категории мощности

ТАСС, 5 сентября. Ураган "Ирма", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до четвертой из пяти категорий мощности по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил в понедельник американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

По его данным, атмосферное явление движется в западном направлении, максимальная скорость ветра в пределах стихии сейчас составляет около 58 м/с. Согласно прогнозам центра, ураган может достигнуть территорий Виргинских островов, ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Гаити, Кубы и штата Флориды.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.