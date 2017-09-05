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Тайфун "Санву" причинил Северо-Курильску ущерб на десятки миллионов рублей

Происшествия
5 сентября, 2:03 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Отмечается, что в городе подтоплены подвалы 12 из 109 домов, а вышедшая из русла река повредила три моста

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Администрация города Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир, оценивает ущерб от тайфуна "Санву" в десятки миллионов рублей, сообщил во вторник ТАСС по телефону вице-мэр Александр Овсянников.

"Пока ущерб мы подсчитываем, точная цифра будет известна позже, но уже сейчас можно сказать, что ущерб оценивается в десятки миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас в городе подтоплены подвалы 12 из 109 домов, а вышедшая из русла река повредила три моста, состояние четвертого пока неясно. Также река принесла в город много песка, ветер обломал ветки деревьев.

"Сейчас погода улучшилась, дождя нет, сохраняется сильный ветер. Пожарные машины приступили к откачке воды из подвалов. Техника работает над тем, чтобы вернуть реку в русло, и над уборкой песка и веток с территории города", - рассказал заместитель главы городской администрации.

Он уточнил, что накануне в районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Северо-Курильск - небольшой город на острове Парамушир. Его население составляет около 2 тыс. человек.

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